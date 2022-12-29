Многие из нас знают популярную поговорку: "Как Новый год встретишь, так его и проведешь". Если вы хотите, чтобы следующие 12 месяцев были искрометными и захватывающими, именно так вы должны провести последние часы 31 декабря. А настоящая вечеринка немыслима без потрясающего костюма. Как выбрать наряд для новогодней ночи?
Что надеть на праздник, чтобы 2023 был восхитительным
Вот четыре совета от экспертов мультибрендовго магазина VAN GRAAF, которые помогут вам выбрать праздничный наряд.
Блестки для сверкающей жизни
Блестки - одна из горячих тенденций этого сезона, и это лишь дело вкуса - надеть ли на празднование Нового года расклешенные брюки с блестками или блейзер, или придерживаться более классических образов и выбрать короткое или длинное платье. Хороший вариант для любителей классического стиля - платье длиной до щиколотки с блестящими пайетками. Хотя зимой более уместны темные цвета, для торжественных случаев можно выбрать более светлые цвета или даже белый. Выбор платья с блестками разных цветов будет особенно ярким на праздничной вечеринке, так как цветовые переходы создадут кокетливый блеск.
В зависимости от места проведения мероприятия, такое платье можно сочетать с однотонными туфлями с ремешками или туфлями-лодочками, делая акцент на наряде, который будет таким же искрящимся, как шампанское, открытое в первую минуту Нового года.
Атласное платье в стиле принцессы
Кэтрин, принцесса Уэльская, является одной из законодательниц мировой моды, блистая на каждом мероприятии как королевский бриллиант, а атласные платья всех длин и цветов идеально подходят ей с самого момента ее культового появления на публике, когда было объявлено о ее помолвке с принцем. Сдержанный дизайн и нежная атласная ткань платья подчеркнут фигуру его обладательницы на любой новогодней вечеринке. Надеемся, что выбор платья, достойного принцессы, станет хорошим предзнаменованием достижения в наступающем году новых высот как в личной, так и в профессиональной жизни.
Проверенная ценность - кружева
Классика никогда не устаревает и не выходит из моды, поэтому покупка кружевного платья для празднования Нового года станет долгосрочной инвестицией. Для ультрапрактичной модницы лучше всего подойдет платье классического покроя и цветовой палитры. На практике это означает "маленькое черное платье" на все случаи жизни - от шумных вечеринок до торжественных мероприятий с родственниками. Если это классика, то цвет должен быть столь же универсален - черный или темно-синий, а длина - до колена.
Кружевное платье - это, конечно, не всегда модная классика, но тоже очень женственный предмет одежды, и празднование Нового года в нем станет хорошим началом для высвобождения женской энергии в 2023 году.
Кокетливое платье с воланами для захватывающего года
Легкий и веселый - эти два слова описывают эмоции, которые приходят на ум, когда вы думаете о платье с воланами, и это звучит просто идеально для новогодней вечеринки с друзьями. В то же время, платье в этом стиле является универсальным предметом одежды, который можно сочетать с классическими туфлями-лодочками, элегантными туфлями с ремешками для женственного образа или ковбойскими сапогами для немного "сумасшедшего" образа на вечеринке. Если вернуться к старой пословице о том, что, как встретишь Новый год, так пройдут и следующие 12 месяцев, то этот наряд добавит легкости и даже кокетливости всему образу 2023 года.
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