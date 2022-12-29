Что надеть на праздник, чтобы 2023 был восхитительным

Проверенная ценность - кружева

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Классика никогда не устаревает и не выходит из моды, поэтому покупка кружевного платья для празднования Нового года станет долгосрочной инвестицией. Для ультрапрактичной модницы лучше всего подойдет платье классического покроя и цветовой палитры. На практике это означает "маленькое черное платье" на все случаи жизни - от шумных вечеринок до торжественных мероприятий с родственниками. Если это классика, то цвет должен быть столь же универсален - черный или темно-синий, а длина - до колена.

Кружевное платье - это, конечно, не всегда модная классика, но тоже очень женственный предмет одежды, и празднование Нового года в нем станет хорошим началом для высвобождения женской энергии в 2023 году.

Кокетливое платье с воланами для захватывающего года

Фото: Пресс-фото

Легкий и веселый - эти два слова описывают эмоции, которые приходят на ум, когда вы думаете о платье с воланами, и это звучит просто идеально для новогодней вечеринки с друзьями. В то же время, платье в этом стиле является универсальным предметом одежды, который можно сочетать с классическими туфлями-лодочками, элегантными туфлями с ремешками для женственного образа или ковбойскими сапогами для немного "сумасшедшего" образа на вечеринке. Если вернуться к старой пословице о том, что, как встретишь Новый год, так пройдут и следующие 12 месяцев, то этот наряд добавит легкости и даже кокетливости всему образу 2023 года.