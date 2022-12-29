В Риге водитель врезался в припаркованную машину и умер при странных обстоятельствах

Как сообщили в Госполиции, около 19:00 на улице Марупес в Риге автомобиль Toyota протаранил припаркованный автомобиль Mazda. После аварии в автомобиле Toyota был обнаружен мертвым водитель. Полиция расследует обстоятельства ДТП.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 72 ДТП, в авариях пострадали 11 человек, один погиб.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 282 протокола, в том числе 93 - за превышение скорости, один - за агрессивное вождение.

За вождение в нетрезвом виде начаты одно административное дело и шесть уголовных процессов.