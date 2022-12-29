Похоже, у Мбаппе новая девушка. Она - модель и бывшая другого вице-чемпиона мира

Роуз Бертрам 28 лет, модель родом из Бельгии. Карьера девушки в моделинге стартовала ещё в раннем возрасте. В свою очередь, в 18 лет она перебралась в США, подписав контракт с брендом Marilyn.

В 2015-м она попала на снимки для журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition, став первой бельгийской моделью в нём.

Как пишут таблодиды, Роуз долгое время состояла в отношениях с бывшим защитником "ПСЖ" и вице-чемпионом мира в составе сборной Нидерландов Грегори Ван дер Вилем.

Во временной период с 2012 по 2016 год на тот момент возлюбленные жили в Париже, а после перехода футболиста в "Фенербахче" Роуз перебралась к нему в Стамбул. У пары появились на свет две дочери. В этом году Роуз и Грегори расстались.

У Бертрам почти миллион подписчиков в Instagram. Фото с самим Мбаппе в публичном доступе пока нет, однако ходят слухи, что модель прилетала на финал чемпионата мира-2022 в Катаре, чтобы поддержать Килиана.

Мбаппе не пересекался с Ван дер Вилем в "ПСЖ". Килиан перешел во французский клуб в 2017-м, а голландец покинул его годом ранее.