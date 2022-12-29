Россия продолжает выпускать по Украине ракеты

Руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что Россия подняла 13 бомбардировщиков и вывела в Черное море два судна. Ким заявил, что сбито пять ракет, из них три над морем.

Оперативное управление "Север" сообщает о том, что над Сумской областью сбиты две российские ракеты.

В то же время советник Бюро президента Украины Алексей Арестович в Facebook пишет, что Россия планирует в четверг выстрелить по Украине 100 ракет несколькими волнами.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter пишет, что Россия выпустила по Украине более 120 ракет.

Военно-воздушные силы Украины сообщают, что Россия нападает на Украину с разных направлений крылатыми ракетами, выпуская их из самолетов и судов. Также наблюдается высокая активность российской тактической авиации.

В Сумском, Одесском и Денипропетровском районах в результате взрыва ракет отключена подача электричества, чтобы избежать повреждений, если России удастся попасть в энергообъекты.