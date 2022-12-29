Россия в четверг утром выпустила ракеты по территории Украины, воздушная тревога объявлена по всей стране.
Россия продолжает выпускать по Украине ракеты
В Киеве слышны взрывы и военная администрация Киева сообщает, что в столице работает противовоздушная оборона. В Дарницком районе Киева обломки ракеты попали в два частных дома и припаркованную машину. Также нанесены разрушения промышленной компании в Голосеевском районе и детской площадке в Печерском районе Киева.
В Харьков попали несколько российских ракет и местные военные сообщают, что Россия выпустила четыре зенитных ракеты S-300. В городе остановлено движение метро.
Air alert on since 0600 in Ukraine. Power cut. Just heard a couple of big explosions. Reports of powerful explosions in Kyiv center - they must have been big if that’s what I heard out in west of city. Report that debris from air defense missile fell on residential building. pic.twitter.com/0l5jst37Vb— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 29, 2022
В Одесском районе обломки крылатых ракет попали в жилой дом.
О работе систем противовоздушной обороны сообщают должностные лица Киевского, Полтавского, Житомирского, Николаевского, Одесского и Львовского округов.
Руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что Россия подняла 13 бомбардировщиков и вывела в Черное море два судна. Ким заявил, что сбито пять ракет, из них три над морем.
Оперативное управление "Север" сообщает о том, что над Сумской областью сбиты две российские ракеты.
В то же время советник Бюро президента Украины Алексей Арестович в Facebook пишет, что Россия планирует в четверг выстрелить по Украине 100 ракет несколькими волнами.
Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в Twitter пишет, что Россия выпустила по Украине более 120 ракет.
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что Россия нападает на Украину с разных направлений крылатыми ракетами, выпуская их из самолетов и судов. Также наблюдается высокая активность российской тактической авиации.
В Сумском, Одесском и Денипропетровском районах в результате взрыва ракет отключена подача электричества, чтобы избежать повреждений, если России удастся попасть в энергообъекты.
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