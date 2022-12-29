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3 простых рецепта праздничного угощения от Сигны Мейране

rus.tvnet.lv
3 простых рецепта праздничного угощения от Сигны Мейране
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Пресс-фото

Что Вы подадите к праздничному новогоднему столу в этом году? Оливье, селедка под шубой, вино и шампанское… все это уже так приелось! 

Сигне Мейране, увлеченный кулинар и автор 13 бестселлеров, подготовила рецепты особых праздничных закусок, которые удивят даже самого взыскательного гостя.

Крем из прошутто и пармезана

Ингредиенты:

  • 200 г прошутто или хамона (остатки от ноги, в зависимости от того, что дешевле), кусочками;
  • 200 г пармезана, кусочками;
  • 1 ч.л. семян фенхеля;
  • 1 ст. ложка свежих листьев розмарина;
  • 100-200 мл оливкового масла extra virgin;
  • 1/2 ч.л. свежемолотого перца.

Приготовление:

Для этого рецепта желателен один важный инструмент - мясорубка, так как это даст наилучшие результаты. Смешайте вместе сыр, мясо, фенхель и розмарин и измельчите через мясорубку, используя самые мелкие отверстия. Сделайте это дважды.

Добавьте масло и перец. Я обычно начинаю с 50 мл, затем добавляю еще 50, а потом смотрю по вкусу. Иногда я добавляю все 200 мл, если собирается много людей и я хочу получить более кремовую пасту, но если я делаю ее только для нас, я делаю ее более грубой, что означает меньше масла - около 100 мл. Крем кладем в банку, закрываем и оставляем в холодильнике. Я подаю его в качестве закуски, мажу на бутерброды, добавляю в пасту или суп.

Оливки, маринованные в ванили и перце

Ингредиенты:

  • 1/3 стручка ванили, разрезанного пополам;
  • 70 мл оливкового масла extra virgin;
  • 20 Тимутский перец, дробленый;
  • морская соль по вкусу;
  • 2 больших зубчика чеснока, тонко нарезанных;
  • 20 сушеный чили, нарезанных тонкими полосками;
  • 2 ч.л. свежих листьев тимьяна;
  • 3 ч.л. лимонного сока;
  • 300 г зеленых оливок и соленых оливок Каламата.

Приготовление:

Поместите все, кроме оливок, в небольшую кастрюлю. Нагревайте на очень слабом огне, пока ингредиенты не нагреются.

Плоской стороной ножа аккуратно сожмите оливки. Когда масло нагреется, добавьте оливки и продолжайте нагревать в течение 5 минут. Снимите с огня, разлейте в банки или любые герметичные контейнеры и оставьте остывать. Затем поставьте в холодильник для настаивания. Можете подавать.

После того как оливки съедены, масло можете использовать для заправки салата (все вкусы уже в нем есть).

Креветки, запеченные в духовке

Фото: Пресс-фото

Ингредиенты: 

  • 20 г сливочного масла;
  • 20 мл мягкого оливкового масла;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 28 креветок (7 на человека);
  • 1 чайная ложка измельченного розмарина;
  • соль Sel Guerande или Maldon по вкусу;
  • свежемолотый перец по вкусу.

Приготовление: 

Разогрейте духовку до 200°. Смешайте сливочное масло, оливковое масло и чеснок в керамической сковороде и поставьте в духовку на 7-9 минут, пока чеснок не начнет пузыриться и менять цвет. Добавьте креветки и розмарин, перемешайте и поставьте в духовку еще на 10 минут. Выньте и посыпьте солью и перцем. Подавайте к столу. Иногда я люблю посыпать сверху немного чили, но это зависит от моего настроения.

Витаутас Пазерецкас, посол французского коньячного дома Courvoisier в странах Балтии, в свою очередь, делится рецептами необычных коктейлей, которые идеально подойдут к этим блюдам.

Коктейль Sidecar

Фото: Пресс-фото

Ингредиенты: 

  • 45 мл коньяка*;
  • 20 мл - Triple sec/Orange Curacao;
  • 20 мл - свежий лимонный сок.

Приготовление:

  1. Положите сахарный песок на тарелку. Намочите только ободки (края) стаканов в воде, затем обмакните в сахар.
  2. В коктейльном шейкере смешайте коньяк, Triple sec или Orange Curacao, лимонный сок и лед.
  3. Встряхивайте в течение 10-20 секунд, чтобы тщательно охладить, затем процедите в бокал для мартини или купе. Украсьте апельсиновым или лимонным твистом (спиралькой кожуры).

Коктейль French twist

Фото: Пресс-фото

Ингредиенты: 

  • 50 мл коньяка*;
  • 15 мл - Triple Sec/Orange Curacao;
  • 20 мл - простого сиропа;
  • 15 мл - лимонного сока;
  • 90 мл - содовой воды.

Приготовление

  1. Смешайте в шейкере все ингредиенты, кроме газированной воды.
  2. Добавьте лед.
  3. Встряхните и процедите через свежий колотый или дробленый лед в бокал Double Old Fashioned.
  4. Долейте содовой водой и украсьте лимонным твистом.

Коктейль Island daisy

Фото: Пресс-фото

50 мл коньяка*;

  • 20 мл - Ананасовый сок;
  • 15 мл - Миндальный сироп;
  • 15 мл - свежевыжатого лимонного сока.

Приготовление: 

  1. Смешайте все ингредиенты в шейкере и энергично встряхните.
  2. Перелейте в бокал Highball или Double Old Fashioned на половину наполненный колотым или крошеным льдом.
  3. Добавьте еще льда и украсьте ломтиком ананаса.

*Во всех рецептах коктейлей был использован коньяк V.S.O.P. Cognac.

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