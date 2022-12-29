Начинают продавать билеты на общественный транспорт Риги нового типа

Все новые виды билетов Rīgas satiksme - месячный билет за 30 евро и 90-минутный билет за 1,50 евро - доступны в прежних местах продажи. Также можно приобрести билеты на 24 часа, три и пять дней.

В предварительной продаже также имеются месячные билеты с предоставленной Рижской думой скидкой для студентов, учителей и других категорий пассажиров стоимостью 15 евро. Все новые виды билетов, кроме билетов со скидкой, доступны и в приложении кодовых билетов Rīgas satiksme.

Для пассажиров, которым предоставлен бесплатный проезд, после 2 января не предусмотрено никаких изменений, а пассажиры, которым предоставлена частичная скидка Рижской думы, смогут купить месячный билет на все виды транспорта с 50%-ной скидкой, то есть за 15 евро вместо прежних 16 евро.

Работающие пенсионеры со 2 января смогут ездить в общественном транспорте Риги бесплатно.

Все билеты на общественный транспорт, приобретенные по старому тарифу, будут действительны для использования до 2 марта.

Неиспользованные билеты можно вернуть в Rīgas satiksme в течение 12 месяцев с момента покупки, получив возврат в размере 100% стоимости за неиспользованный период.