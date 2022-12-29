США ставит препятствия Ирану в создании дронов

Как указывали многие представители разведывательных служб, армий и структур национальной безопасности, цель программы США - запретить Ирану производить дроны, сложить возможности России запускать их, а если это не поможет, Вашингтон обеспечит украинцев средствами защиты, необходимыми для сбития дронов.

Масштаб этих усилий стал более видимым за последние недели.

Администрация активировала мероприятия, чтобы отказать Ирану в компонентах, необходимых для производства дронов.

После обследования обломков дронов констатировано, что в них есть и микроэлектроника из США.

Американцы помогают украинским солдатам раскрывать места, из которых Россия запускает дроны, а также обеспечивает оборудование, позволяющее заметить дронов врага на большом расстоянии.

США еще в ноябре определили санкции для физических и юридических лиц, связанных с производством и передачей в Россию иранских дронов, а в декабре санкции были установлены также для российских учреждений, которые связаны с незаконным приобретением дронов из Ирана.

Европейский союз также установил для Ирана санкции за поставки дронов в Россию.