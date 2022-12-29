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В Беларуси заявили, что на их территории упала украинская ракета. Главное

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rus.tvnet.lv
В Беларуси заявили, что на их территории упала украинская ракета. Главное
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Упавшая на территории Беларуси ракета.
Упавшая на территории Беларуси ракета. Фото: Telegram/Belta
  • Белорусский МИД вызвал посла Украины
  • Украина готова расследовать инцидент

Белорусское государственное информационное агентство "Белта" заявило, что утром, 29 декабря, на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300.

Пока нет сведений о том, что кто-то в результате инцидента пострадал.

По сообщениям "Белты", сейчас силовые ведомства Беларуси рассматривают две основные версии произошедшего:

  • "залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону";
  • "ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".

Зенитные ракеты С-300 используются как Россией, так и Украиной. Последняя использует их, чтобы сбивать ракеты, выпущенные первой, в то время как РФ, по-видимому, адаптирует их для атак из-за истощения запасов, сообщает Reuters.

Напомним, что глава украинской пограничной службы Сергей Дайнеко заявил, что в настоящее время Россия собрала в Беларуси группировку из 10 200 военнослужащих, но этого количества недостаточно для нового вторжения в Украину.

Белорусский МИД вызвал посла Украины

МИД Беларуси вызвал посла Украины и заявил тому протест в связи с падением ракеты, заявил представитель ведомства Анатолий Глаз.

"Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов", - сообщил он.

Украина готова расследовать инцидент

Минобороны страны сообщило о готовности расследовать инцидент и пригласить для этого экспертов из государств, не связанных с поддержкой России в войне.

Также ведомство не исключило, что инцидент мог быть провокацией с российской стороны, цель которой - втянуть Беларусь в военные действия.

Россия использует территорию Беларуси как плацдарм для атак на Украину. В октябре РБ объявила о создании совместных с Москвой региональных сил, и в Беларусь прибыло несколько тысяч российских солдат.

15 ноября в польском селе Пшеводув в шести километрах от границы с Украиной упала и взорвалась украинская зенитная ракета, которая была запущена с stkm. поразить российскую ракету.

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