Минобороны страны сообщило о готовности расследовать инцидент и пригласить для этого экспертов из государств, не связанных с поддержкой России в войне.

Также ведомство не исключило, что инцидент мог быть провокацией с российской стороны, цель которой - втянуть Беларусь в военные действия.

Россия использует территорию Беларуси как плацдарм для атак на Украину. В октябре РБ объявила о создании совместных с Москвой региональных сил, и в Беларусь прибыло несколько тысяч российских солдат.

15 ноября в польском селе Пшеводув в шести километрах от границы с Украиной упала и взорвалась украинская зенитная ракета, которая была запущена с stkm. поразить российскую ракету.