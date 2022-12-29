В Беларуси заявили, что на их территории упала украинская ракета. Главное

- Белорусский МИД вызвал посла Украины
- Украина готова расследовать инцидент
Белорусское государственное информационное агентство "Белта" заявило, что утром, 29 декабря, на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300.
Белорусское государственное информационное агентство "Белта" заявило, что утром, 29 декабря, на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300.
Пока нет сведений о том, что кто-то в результате инцидента пострадал.
По сообщениям "Белты", сейчас силовые ведомства Беларуси рассматривают две основные версии произошедшего:
Зенитные ракеты С-300 используются как Россией, так и Украиной. Последняя использует их, чтобы сбивать ракеты, выпущенные первой, в то время как РФ, по-видимому, адаптирует их для атак из-за истощения запасов, сообщает Reuters.
Напомним, что глава украинской пограничной службы Сергей Дайнеко заявил, что в настоящее время Россия собрала в Беларуси группировку из 10 200 военнослужащих, но этого количества недостаточно для нового вторжения в Украину.
Белорусский МИД вызвал посла Украины
МИД Беларуси вызвал посла Украины и заявил тому протест в связи с падением ракеты, заявил представитель ведомства Анатолий Глаз.
"Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты, привлекла к ответственности виновных и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов", - сообщил он.
Украина готова расследовать инцидент
Минобороны страны сообщило о готовности расследовать инцидент и пригласить для этого экспертов из государств, не связанных с поддержкой России в войне.
Также ведомство не исключило, что инцидент мог быть провокацией с российской стороны, цель которой - втянуть Беларусь в военные действия.
Россия использует территорию Беларуси как плацдарм для атак на Украину. В октябре РБ объявила о создании совместных с Москвой региональных сил, и в Беларусь прибыло несколько тысяч российских солдат.
15 ноября в польском селе Пшеводув в шести километрах от границы с Украиной упала и взорвалась украинская зенитная ракета, которая была запущена с stkm. поразить российскую ракету.
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