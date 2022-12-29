В Беларуси заявили о том, что на их территории упала украинская ракета

Пока нет сведений о том, что кто-то в результате инцидента пострадал.

По сообщениям "Белты", сейчас силовые ведомства Беларуси рассматривают две основные версии произошедшего:

"залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону";

"ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси".

Напомним, что глава украинской пограничной службы Сергей Дайнеко заявил, что в настоящее время Россия собрала в Беларуси группировку из 10 200 военнослужащих, но этого количества недостаточно для нового вторжения в Украину.