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Грядущей ночью потеплеет до +7

rus.tvnet.lv/LETA
Грядущей ночью потеплеет до +7
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Оттепель в Риге. Иллюстративное фото
Оттепель в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на пятницу, 30 декабря, температура воздуха в Латвии поднимется до +3..+7 градусов, на востоке страны сохранится +1..+2 градуса, прогнозируют синоптики.

В последний рабочий день года температура воздуха существенно не изменится.

Временами как ночью, так и днем будут идти дожди, небо будет преимущественно облачным. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.

В Риге в пятницу местами пройдут дожди, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью и днем составит +4..+6 градусов.

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