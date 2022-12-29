В ночь на пятницу, 30 декабря, температура воздуха в Латвии поднимется до +3..+7 градусов, на востоке страны сохранится +1..+2 градуса, прогнозируют синоптики.
Грядущей ночью потеплеет до +7
Грядущей ночью потеплеет до +7
В последний рабочий день года температура воздуха существенно не изменится.
Временами как ночью, так и днем будут идти дожди, небо будет преимущественно облачным. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.
В Риге в пятницу местами пройдут дожди, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью и днем составит +4..+6 градусов.
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