Грядущей ночью потеплеет до +7

В последний рабочий день года температура воздуха существенно не изменится.

Временами как ночью, так и днем будут идти дожди, небо будет преимущественно облачным. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, в Курземе ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.

В Риге в пятницу местами пройдут дожди, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха ночью и днем составит +4..+6 градусов.