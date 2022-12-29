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Пятница будет дождливой; потеплеет до +6 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
Пятница будет дождливой; потеплеет до +6 градусов
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Оттепель в Риге. Иллюстративное фото
Оттепель в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу в Латвии периодически будут идти дожди, местами ожидаются ливни, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. В Южно-Курземском крае и Лиепае его порывы усилятся до 15-17 метров в секунду.

Сохранитс преимущественно облачная погода. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В Риге в предпоследний день года также ожидаются дожди, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха будет держаться в районе +5 градусов.

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