В пятницу в Латвии периодически будут идти дожди, местами ожидаются ливни, прогнозируют синоптики.
Пятница будет дождливой; потеплеет до +6 градусов
Пятница будет дождливой; потеплеет до +6 градусов
Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. В Южно-Курземском крае и Лиепае его порывы усилятся до 15-17 метров в секунду.
Сохранитс преимущественно облачная погода. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.
В Риге в предпоследний день года также ожидаются дожди, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха будет держаться в районе +5 градусов.
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