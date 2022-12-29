В Саратовской области России, недалеко от авиабазы города Энгельс, где дислоцируются стратегические бомбардировщики, в четверг, 29 декабря, был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщили местные власти.
Авиабаза города Энгельс в России снова подверглась нападениям дронов
На базе в Энгельсе находятся стратегические бомбардировщики "Ту-95" и "Ту-160", которые используются для ударов по Украине. В этом месяце базу дважды атаковали дроны. Москва обвиняет в этом Украину.
"В районе Энгельса активирована противовоздушная оборона", - сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он добавил, что дрон был уничтожен, пострадавших нет, однако его обломки повредили забор частного дома, автомобиль и гараж.
В понедельник Россия объявила что также сбила над аэродромом авиабазы Энгельс беспилотник, из-за падения обломков которого погибли трое военнослужащих, четверо получили ранения. В ответ на эти атаки Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине.
Атаки на базу в Энгельсе - это наиболее углубленные на территорию России нападения с тех пор, как 24 февраля она начала полномасштабное военное вторжение в Украину.
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