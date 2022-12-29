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Главное за 29 декабря ⟩ Пропагандисты о жизни в Латвии, украинская ракета в Беларуси, умер Эдгар Сависаар
Новости Латвии:
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Вечером в среду, 28 декабря, в Агенскалнcе водитель автомобиля врезался в припаркованную автомашину, а после дорожно-транспортного происшествия было установлено, что совершивший его водитель мертв.
На этой неделе началась продажа билетов на общественный транспорт Риги по новому тарифу, которые можно будет использовать со 2 января, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
По сравнению с неделей ранее, интенсивность гриппа в Латвии увеличилась более чем в два раза, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За рубежом:
Российские пропагандисты в прямом эфире стараются объяснить, насколько ужасной стала жизнь в Латвии, после того, как Россию затронули санкции. Одна из самых видных российских пропагандисток Ольга Скабеева рассказывает, что предприятия в Латвии "сократили производство, потому что потеряли своих клиентов из России".
Белорусское государственное информационное агентство "Белта" заявило, что утром, 29 декабря, на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300.
Легендарный советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Артист скончался от последствий коронавирусной инфекции.
В Ида-Таллиннской центральной больнице Эстонии во второй половине дня в четверг, 29 декабря, в возрасте 72 лет скончался политик Эдгар Сависаар. Сависаар был одной из ключевых фигур восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из учредителей Народного фронта Эстонии. Также он был автором идеи проведения акции "Балтийский путь".
Буквально за последние пару дней Херсон покинули сотни местных жителей. Отступившие из города российские войска, закрепившиеся на левом берегу Днепра, ежедневно по несколько десятков раз обстреливают городские кварталы. Херсонские власти организовали эвакуацию жителей, вывозя людей на поездах, но многие покидают Херсон самостоятельно.
Во Франции задержан украинский олигарх Константин Жеваго, которого Украина объявила в розыск за растрату 113 миллионов долларов США из принадлежавшего ему банка "Финансы и кредит", в среду сообщили должностные лица.
Интересное чтиво:
Уступка территории стала очень болезненной темой в российской риторике, и мы в Эстонии тоже должны быть готовы к экстраординарным событиям в 2023 году, считает эксперт по безопасности Эркки Коорт.
Когда клиентка Swedbank во вторник незадолго до 23:00 внесла 625 евро в банкомат банковской конторы на Таллиннской улице в Вильянди, машина начала считать деньги, но потом на экране появилось сообщение об ошибке и банкомат вернул владелице карту, а наличные - нет. Проблему все-таки удалось решить на следующий день.
В среду, 28 декабря, посетитель Рижского зоопарка кинул жирафу капустный лист, рассказывают представители зоопарка. Это действие не так безобидно и безопасно, как кажется!
Kadikiši ("Кадикиши") в стороне Виляки приобрели большую популярность в социальных сетях - хозяин Гатис украсил свой дом гирляндами с лампочками, общая длина которых превышает пять километров.
В последние дни уходящего года предлагаем вспомнить самые громкие свадьбы в Латвии.
Французские и английские СМИ пишут, что у форварда "Пари Сен-Жермен" ("ПСЖ") и сборной Франции новые отношения - с моделью Роуз Бертрам. Kick! рассказывает все, что известно о девушке на данный момент.
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