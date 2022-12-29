Главное за 29 декабря ⟩ Пропагандисты о жизни в Латвии, украинская ракета в Беларуси, умер Эдгар Сависаар

Белорусское государственное информационное агентство "Белта" заявило, что утром, 29 декабря, на территории Беларуси упала украинская ракета комплекса С-300.

Легендарный советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет. Артист скончался от последствий коронавирусной инфекции.

В Ида-Таллиннской центральной больнице Эстонии во второй половине дня в четверг, 29 декабря, в возрасте 72 лет скончался политик Эдгар Сависаар. Сависаар был одной из ключевых фигур восстановления независимости Эстонии, легендарным политиком и одним из учредителей Народного фронта Эстонии. Также он был автором идеи проведения акции "Балтийский путь".

Буквально за последние пару дней Херсон покинули сотни местных жителей. Отступившие из города российские войска, закрепившиеся на левом берегу Днепра, ежедневно по несколько десятков раз обстреливают городские кварталы. Херсонские власти организовали эвакуацию жителей, вывозя людей на поездах, но многие покидают Херсон самостоятельно.

Во Франции задержан украинский олигарх Константин Жеваго, которого Украина объявила в розыск за растрату 113 миллионов долларов США из принадлежавшего ему банка "Финансы и кредит", в среду сообщили должностные лица.

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Уступка территории стала очень болезненной темой в российской риторике, и мы в Эстонии тоже должны быть готовы к экстраординарным событиям в 2023 году, считает эксперт по безопасности Эркки Коорт.