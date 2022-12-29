Умер легендарный футболист Пеле

У спортсмена был диагностирован рак толстой кишки. С ним футболист боролся с 2021 года. 26 декабря 2022 года бизнесмен и спортивный менеджер Фрэнк Халид написал в Twitter, что Пеле попрощался с родственниками и друзьями. Его семья рассказала, что состояние Пеле продолжило ухудшаться.

Пеле скончался в клинике имени Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Свою профессиональную карьеру он начал в 1956 году. Следующие 18 лет Пеле провел в рядах бразильского футбольного гиганта "Сантос", но в конце карьеры (1975-1977) выступал за нью-йоркский "Космос" Высшей футбольной лиги США.

В течение карьеры Пеле выиграл три чемпионата мира. Повторить это достижение не удалось еще ни одному футболисту, и многие называют Пеле лучшим в истории.

Помимо спорта Пеле занимался общественной деятельностью, боролся за экологию и улучшение жизни нуждающихся. На родине он стал национальным героем, а в мире - спортивным кумиром для миллионов.