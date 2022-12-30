Американский ленд-лиз для Украины до сих пор не работает. Почему?

Всего американские власти предоставили СССР почти 15 тысяч самолетов, 7 тысяч танков и 131 тысячу пулеметов.

Такая значительная материальная поддержка во многом позволила союзным войскам переломить ситуацию в войне с Германией.

А как насчет денег? За четыре года войны США поставили союзникам товаров и оружия почти на 50 млрд долларов, что по нынешнему курсу составляет около 700 млрд.

Больше всех получила Великобритания - 31,4 млрд долларов (по нынешнему курсу - 440 млрд), на втором месте Советский Союз - 11,4 млрд долларов (по нынешнему курсу - 159 млрд).

Поскольку ленд-лиз означает буквально "оплачиваемую аренду", то деньги за часть техники и вооружений Советский Союз был вынужден возвращать арендодателю с процентами.

Вашингтон предъявил Москве счет в 2,7 млрд долларов. Это лишь около 20% стоимости всех поставок. Но и эта сумма не устроила советскую власть.

В ходе длительных и трудных переговоров между странами, оказавшимися по разные стороны "железного занавеса" во время холодной войны, эта сумма снизилась до 720 млн. долларов. Окончательно долг погасила уже Российская Федерация в августе 2006 года.

Что касается основного получателя ленд-лиза - Великобритании - то здесь ситуация была несколько иная. После завершения Второй мировой США списали долг собственно по ленд-лизу, но предоставили разрушенному и почти обанкротившемуся союзнику кредит на 4,3 млрд долларов.

Последнюю выплату по этому долгу Лондон произвел в декабре 2006 года.

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме. Украинский президент совершил свой первый визит с начала войны именно в США. Однако вопрос ленд-лиза во время визита не поднимался публично Фото: Reuters

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