ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии U-20 потерпела очередное поражение на МЧМ-2023

Матч проходил в канадском Монктоне на стадионе "Авенир-центр" и завершился поражением сборной Латвии со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

На 5-й минуте встречи счёт открыл Яни Нюман с передач Алекси Малинена и Отто Салина. На 10-й минуте второго периода преимущество финнов удвоил Нико Хуухтанен с передач Яни Нюмана и Отто Салина. В конце третьего периода окончательный счёт установил Конста Капанен, поразивший пустые ворота.

После трёх туров команда Финляндии лидирует в турнирной таблице группы "В", набрав 7 очков. Второе место занимает сборная Швейцарии (4 очка). На третьей строчке располагается команда Словакии (3), на четвёртой - сборная США (3). Сборная Латвии находится на последней, пятой строчке, имея в активе 1 балл.

В следующей игре сборная Латвии сыграет с национальной командой Словакии (30 декабря), а Финляндия встретится со сборной США (1 января).