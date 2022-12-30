Сборная Латвии (U-20) по хоккею потерпела поражение от Финляндии в третьем матче группового турнира молодёжного чемпионата мира.
ВИДЕО ⟩ Сборная Латвии U-20 потерпела очередное поражение на МЧМ-2023
Матч проходил в канадском Монктоне на стадионе "Авенир-центр" и завершился поражением сборной Латвии со счётом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).
На 5-й минуте встречи счёт открыл Яни Нюман с передач Алекси Малинена и Отто Салина. На 10-й минуте второго периода преимущество финнов удвоил Нико Хуухтанен с передач Яни Нюмана и Отто Салина. В конце третьего периода окончательный счёт установил Конста Капанен, поразивший пустые ворота.
После трёх туров команда Финляндии лидирует в турнирной таблице группы "В", набрав 7 очков. Второе место занимает сборная Швейцарии (4 очка). На третьей строчке располагается команда Словакии (3), на четвёртой - сборная США (3). Сборная Латвии находится на последней, пятой строчке, имея в активе 1 балл.
В следующей игре сборная Латвии сыграет с национальной командой Словакии (30 декабря), а Финляндия встретится со сборной США (1 января).
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