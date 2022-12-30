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Украина ночью отразила налет беспилотников на Киевскую область

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Украина ночью отразила налет беспилотников на Киевскую область
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Фото: OLEG PETRASYUK / EPA

Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 30 декабря, отразили удар по объектам инфраструктуры Киевской области, по предварительной информации, попаданий нет, сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Ночная атака дронами-шахидами. Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отразили беспилотники. Предварительно попаданий нет", - написал Кулеба.

В местах, где были сбиты беспилотники, работают экстренные службы.

В ночь на пятницу Россия опять атаковала дронами-камикадзе несколько областей Украины. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях, сейчас она уже отменена.

Как сообщило оперативное командование воздушных сил Украины "Восток", в ночь на пятницу в Днепропетровской и Запорожской областях были уничтожены десять дронов.

Были сбиты девять дронов Shahed и один Merlin, говорится в сообщении командования в Facebook.

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