Украина ночью отразила налет беспилотников на Киевскую область

"Ночная атака дронами-шахидами. Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отразили беспилотники. Предварительно попаданий нет", - написал Кулеба.

В местах, где были сбиты беспилотники, работают экстренные службы.

В ночь на пятницу Россия опять атаковала дронами-камикадзе несколько областей Украины. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях, сейчас она уже отменена.

Как сообщило оперативное командование воздушных сил Украины "Восток", в ночь на пятницу в Днепропетровской и Запорожской областях были уничтожены десять дронов.

Были сбиты девять дронов Shahed и один Merlin, говорится в сообщении командования в Facebook.