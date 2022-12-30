Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 30 декабря, отразили удар по объектам инфраструктуры Киевской области, по предварительной информации, попаданий нет, сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Украина ночью отразила налет беспилотников на Киевскую область
"Ночная атака дронами-шахидами. Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отразили беспилотники. Предварительно попаданий нет", - написал Кулеба.
В местах, где были сбиты беспилотники, работают экстренные службы.
В ночь на пятницу Россия опять атаковала дронами-камикадзе несколько областей Украины. Воздушная тревога была объявлена в Киевской, Кировоградской и Черкасской областях, сейчас она уже отменена.
Как сообщило оперативное командование воздушных сил Украины "Восток", в ночь на пятницу в Днепропетровской и Запорожской областях были уничтожены десять дронов.
Были сбиты девять дронов Shahed и один Merlin, говорится в сообщении командования в Facebook.
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