В четверг, 29 октября, Россия в очередной раз обстреляла Украину ракетами. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Фото ⟩ Украина после российских ракетных обстрелов 29 декабря
В Киеве сбитые обломки сбитых ракет упали на три частных дома и припаркованный автомобиль. Ранения получили три человека, которым оказали медицинскую помощь и затем госпитализировали. В Киеве без электричества оставались 40% потребителей, указал мэр города Виталий Кличко.
В Харькове несколько запущенных Россией ракет достигли цели. Нанесен урон критической инфраструктуре, в городе была остановлена работа метро.
Галерея: Украина, 29 декабря 2022 года
В Одесской области обломки сбитой крылатой ракеты упали на жилой дом.
В результате удара 90% Львова осталось без электричества, не курсировали трамваи и троллейбусы, возникли проблемы и с водоснабжением.
Ракетные удары затронули и другие регионы Украины, особенно их системы энергоснабжения.
Советник президента Украины Михаил Подоляк указал в Twitter, что Россия запустила по Украине более 120 ракет, однако позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия запустила 69 ракет.
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