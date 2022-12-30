Фото ⟩ Украина после российских ракетных обстрелов 29 декабря

В Киеве сбитые обломки сбитых ракет упали на три частных дома и припаркованный автомобиль. Ранения получили три человека, которым оказали медицинскую помощь и затем госпитализировали. В Киеве без электричества оставались 40% потребителей, указал мэр города Виталий Кличко.

В Харькове несколько запущенных Россией ракет достигли цели. Нанесен урон критической инфраструктуре, в городе была остановлена работа метро.

Галерея: Украина, 29 декабря 2022 года

В Одесской области обломки сбитой крылатой ракеты упали на жилой дом.

В результате удара 90% Львова осталось без электричества, не курсировали трамваи и троллейбусы, возникли проблемы и с водоснабжением.

Ракетные удары затронули и другие регионы Украины, особенно их системы энергоснабжения.

Советник президента Украины Михаил Подоляк указал в Twitter, что Россия запустила по Украине более 120 ракет, однако позднее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия запустила 69 ракет.