Секретарь СНБО Украины допускает, что ВСУ могут дойти до территории России

Ранее представители украинских властей категорически отвергали возможность переведения боевых действий на территорию России.

"Да, определенно. Если будет необходимость оказаться там, где нужно защищать нашу страну, мы будем там, и мы никого не будем спрашивать. Все эти разговоры о провокациях кого-либо – полная чушь", - сказал Данилов в интервью Kyiv Post.

Секретарь совета также прокомментировал и возможность осуществления российскими войсками нового нападения с территории Беларуси этой зимой и возможность участия белорусской армии в этом нападении.

Россия оккупировала Беларусь, и российские войска ведут себя там как дома, указало должостное лицо.

"Сегодня процесс изнасилования Республики Беларусь продложается", - сказал Данилов, отметил, что Украина готовится ко всем сценариям развития событий.

На вопрос о том, видит ли он какую-либо активность в Беларуси, Данилов отметил, что об этом сложно говорить, поскольку это зависит от многих факторов, на которые Украина не может повлиять.

"Но мы точно знаем, что белорусы не хотят воевать против нас. Мы никогда не делали им ничего плохого", - сказал он.

"Лукашенко понимает, что если он пойдет на это, то ему придет конец, и очень скоро. Никто ни в Украине, ни в Беларуси, ни в других странах мира ему этого не простит", – отметил Данилов.