Объем полученного из России природного газа за 11 месяцев этого года в Латвии сократился на 73%, сообщили агентству LETA представители оператора по транспортировке и хранению природного газа AО Conexus Baltic Grid (Conexus).
Количество природного газа, полученного из России, уменьшилось на 73%
Количество природного газа, полученного из России, уменьшилось на 73%
Чтобы обеспечить надежную и предсказуемую доступность природного газа, торговцы природным газом уже в этом году активно диверсифицировали источники поставок и доставляли природный газ с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), таким образом, количество природного газа, полученного из Литвы, значительно увеличилось, достигнув 17,6 тераватт-часов (ТВтч).
С 1 января 2023 года поставки природного газа из России будут запрещены законом.
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