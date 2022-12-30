Количество природного газа, полученного из России, уменьшилось на 73%

Чтобы обеспечить надежную и предсказуемую доступность природного газа, торговцы природным газом уже в этом году активно диверсифицировали источники поставок и доставляли природный газ с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), таким образом, количество природного газа, полученного из Литвы, значительно увеличилось, достигнув 17,6 тераватт-часов (ТВтч).