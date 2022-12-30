Поставки газа из России будут запрещены законом. Обещают, что на газоснабжение это не повлияет

Чтобы обеспечить надежную и предсказуемую доступность природного газа, торговцы природным газом уже в этом году активно диверсифицировали источники поставок и доставляли природный газ с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), таким образом, количество природного газа, полученного из Литвы, значительно увеличилось, достигнув 17,6 тераватт-часов (ТВтч).

С 1 января 2023 года поставки природного газа из России будут запрещены законом.

Запрет на поставки российского природного газа не повлияет на газоснабжение Латвии

Остановленная законом с 1 января 2023 года поставка природного газа из России не повлияет на поставки газа в Латвию, так как рынок уже переориентировался, заявили представители оператора по транспортировке и хранению природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus Baltic Grid).

В Conexus поясняют, что поставки природного газа уже организованы с Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ), а со следующего года таких источников в регионе будет два, так как начнет работу финский терминал СПГ.

Компания также подчеркивает, что как латвийская газовая инфраструктура, так и пользователи системы готовы к требованию закона об энергетике о запрете поставок природного газа из России.

Председатель правления Conexus Улдис Барисс заявил, что уже в этом году участники рынка осознали риски и ответственно диверсифицировали источники поставок, не полагаясь на потоки природного газа из России.

"С 2023 года улучшение инфраструктуры, Инчукалнское подземное газохранилище и два терминала СПГ сделают поставки природного газа в наш регион более безопасными, чем раньше", - добавил он.

Транзитные потоки из России в Калининград через единую эстонско-латвийскую торговую зону будут возможны.