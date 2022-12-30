Генсек НАТО призвал продолжать поставлять Украине оружие

Столтенберг - о ракетах средней дальности для Киева

На вопрос, целесообразно ли поставлять Украине ракеты средней дальности, генсек НАТО ответил, что на постоянной основе продолжается диалог по конкретным поставкам между союзниками и Украиной. Он также напомнил, что союзники ранее предоставляли Киеву системы большей дальности, в частности американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) 5 декабря со ссылкой на американские официальные лица сообщила, что США модифицировали ракетные установки HIMARS, которые они направили Украине, чтобы комплексы не могли быть использованы для запуска ракет большой дальности по территории России. Мера предосторожности, по данным администрации США, была необходима для снижения риска расширения войны с Москвой, писала WSJ.

Как ранее отмечала газета The New York Times, аэродромы Энгельс и Дягилево находятся на расстоянии примерно 483-724 километров от границы с Украиной и располагаются за пределами дальности полета любых ракет из украинского арсенала.

"Кремль готовится к затяжной войне в Украине"

В интервью агентству AFP 16 декабря Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Кремль готовится к затяжной войне в Украине. "Нам не следует недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну", - предупредил Столтенберг. "Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы нести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов. Мы должны понимать, что президент Путин готов находиться в состоянии войны длительное время и начинать новые наступления", - добавил он.

По словам Йенса Столтенберга, важно, чтобы уже доставленное Киеву оружие оставалось в рабочем состоянии. Поэтому НАТО наращивает производство вооружения - как для пополнения собственных запасов, так и для новых поставок Киеву, подчеркнул он.

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США ранее подтвердили предоставление Киеву батареи американского наземного мобильного зенитного ракетного комплекса противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности Patriot.