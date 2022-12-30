Звезда шахмат из Ирана Сара Кадем на чемпионате мира по шахматам в Казахстане в быстрой игре участвовала без хиджаба, сообщает газета Daily Telegraph.
"Ее жизнь была бы под угрозой". Иранская звезда шахмат сыграла без хиджаба
"Ее жизнь была бы под угрозой". Иранская звезда шахмат сыграла без хиджаба
Боясь за свою жизнь, она переехала в Испанию вместе с семьей.
"Она понимает, что, если бы вернулась домой, то ее жизнь была бы под угрозой", - газете указал неназванный представитель шахматистки.
Не надевая хиджаб, Кадем оказывает поддержку женщинам в Иране, которые в течение длительного времени борются против правительства страны.
25-летняя женщина по соображениям безопасности решила переехать в Испанию вместе со своим мужем и маленьким ребенком.
Выступая на публике без головного убора, Кадем нарушила правила Ирана о том, как должна одеваться женщина.
В мировом рейтинге ФИДЕ Кадем занимает 804 позицию.
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