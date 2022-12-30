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"Ее жизнь была бы под угрозой". Иранская звезда шахмат сыграла без хиджаба

TVNET Sports
"Ее жизнь была бы под угрозой". Иранская звезда шахмат сыграла без хиджаба
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Шахматистка Сара Кадем
Шахматистка Сара Кадем Фото: Reuters/ScanPix

Звезда шахмат из Ирана Сара Кадем на чемпионате мира по шахматам в Казахстане в быстрой игре участвовала без хиджаба, сообщает газета Daily Telegraph.

Боясь за свою жизнь, она переехала в Испанию вместе с семьей.

"Она понимает, что, если бы вернулась домой, то ее жизнь была бы под угрозой", - газете указал неназванный представитель шахматистки.

Не надевая хиджаб, Кадем оказывает поддержку женщинам в Иране, которые в течение длительного времени борются против правительства страны.

Sāra Kadema
Sāra Kadema Фото: Reuters/ScanPix

25-летняя женщина по соображениям безопасности решила переехать в Испанию вместе со своим мужем и маленьким ребенком.

Выступая на публике без головного убора, Кадем нарушила правила Ирана о том, как должна одеваться женщина.

В мировом рейтинге ФИДЕ Кадем занимает 804 позицию.

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