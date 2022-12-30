Видео ⟩ Главный редактор TVNET: Мы уже защищали то, за что сейчас сражаются украинцы

2022 год, начатый в тени пандемии, безжалостно прошел в тени войны России.

Островскис считает, что пандемия психологически закончилась уже 24 февраля, и отмечает, что в день, когда Россия вторглась в Украину, пандемия уже была второстепенной.

"Мы уже защищали то, за что сейчас сражаются украинцы. Это ценности, которые не меняются - свобода, независимость, человечность и, конечно же, здравый смысл".

Именно шествие 5 марта "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!" - это главное событие года, по мнению главного редактора TVNET.

Он подчеркивает, что самое важное то, как мы действуем в решающие моменты, именно шествие, которое собрало около 30 000 жителей, это показало.

"Самим видеть и чувствовать, что мы не только эмпатичны, но и готовы бороться за ценности, которые для нас важны", - сказал Островскис. В противном случае они бы слабо сопротивлялись чему-либо неблагоприятному.

Если мы не сражаемся за ценности, то сначала мы не доверяем власти, которую мы сами избрали, сомневаемся в науке, начинаем прислушиваться к пропаганде, которая приводит к тому, что мы можем потерять то, что мы достигли до этого.

Несмотря на то, что шествию способствовал внешний фактор - начатая Россией война в Украине, по его мнению, это позволило понять, что активная часть общества ясно и четко заявила о ценностях, которые давали импульс действовать и на политическом уровне.

Близко к наступающему новому году Островскис признает: "Мы должны оценить и попытаться понять, что надо нести ответственность за то, что у нас есть".

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