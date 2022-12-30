Праздники уже завтра. Но новости от этого не заканчиваются. Что произошло в Латвии и мире 30 декабря - читайте в нашем новостном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 30 декабря ⟩ Спасение новорожденной Марты, самые популярные фамилии и переговоры Путина и Си Цзиньпина
Новости Латвии:
В этом году медикам Детской больницы удалось спасти жизнь маленькой Марты при помощи специальной ЭКМО-команды Каролинской университетской больницы. Девочка после рождения не могла дышать, поэтому неотложная помощь оказывалась ей с первой минуты, а уже на второй день жизни Марту из Детской больницы перевезли в Швецию. Теперь Марта дома и быстро растет, сообщили в Детской клинической университетской больнице.
"1 января проснемся не только с похмельем, но и с осознанием, что экономика вошла в рецессию", - заявил в передаче "Šodienas jautājums" Латвийского телевидения член Европейского совета по иностранным делам, экономист Андрис Страздс.
Объем полученного из России природного газа за 11 месяцев этого года в Латвии сократился на 73%, сообщили агентству LETA представители оператора по транспортировке и хранению природного газа AО Conexus Baltic Grid.
Самые распространенные среди постоянных жителей Латвии фамилии, как свидетельствуют опубликованные в Twitter данные Центрального статистического управления, - это Ивановы и Берзиньши.
В Пурвциемсе на пешеходном переходе сбили пенсионерку. По словам очевидцев, женщина пересекала дорогу на зеленый свет светофора, ехала по правилам и машина, однако из-за плохой погоды водитель автомобиля среагировала слишком поздно, сообщает Degpunktā.
На перекрестке улиц Иерикю и Дзелзавас в Пурвциемсе уже несколько лет установлен дорожный знак, требующий у водителей остановиться, чтобы убедиться, что слева не приближаются велосипедисты, сообщает передача Bez Tabu.
В ночь на четверг на улице Слиежу на Саркандаугаве огонь охватил популярный ресторан Šašliku bārs. Его владелец обещает, что попытается все восстановить, сообщает передача Degpunktā.
Одним из признаков того, что земля еще не замерзла, являются кротовые норы. В Земгале их этой зимой необычно много. При такой погоде может быстро развиться так называемая "снежная плесень", сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Позже оба высказались об их итогах, хотя отметили разные аспекты.
Главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт призывает российских евреев уезжать из страны, пока у них сохраняется такая возможность. Неожиданное заявление 30 декабря опубликовала The Guardian.
Украинские силы противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 30 декабря, отразили удар по объектам инфраструктуры Киевской области, по предварительной информации, попаданий нет, сообщил в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Пропавшему рыбаку удалось выжить, потому что он двое суток держался за буй в Атлантическом океане, сообщает BBC.
В Румынии задержан бывший кикбоксер, известный инфлюенсер Эндрю Тейт. Его подозревают в торговле людьми и изнасиловании, сообщает BBC.
Незадолго до того, как в Румынии был задержан бывший кикбоксер, печально известный инфлюенcер Эндрю Тейт, он в социальных сетях агрессивно обратился к климатической активистке Грете Тунберг. Теперь она снова взволновала Интернет, отреагировав на происходящее.
37-летний украинский и российский стендап-комик, юморист Дмитрий Романов сообщил, что в его жизни происходят большие перемены. Недавно он признался, что переехал в другую страну, а теперь сообщил о развале многолетнего брака.
Вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет ушёл из жизни легендарный футболист - Пеле. Весь мир знает бразильца под этим коротким и ярким прозвищем. Однако его настоящее имя - Эдсон Арантес ду Насименто. Портал Sports.ru рассказал, почему спортсмена прозвали именно так.
10 лучших голов умершего вчера легендарного футболиста Пеле.
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