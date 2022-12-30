Главное за 30 декабря ⟩ Спасение новорожденной Марты, самые популярные фамилии и переговоры Путина и Си Цзиньпина

Незадолго до того, как в Румынии был задержан бывший кикбоксер, печально известный инфлюенcер Эндрю Тейт, он в социальных сетях агрессивно обратился к климатической активистке Грете Тунберг. Теперь она снова взволновала Интернет, отреагировав на происходящее.

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Вчера, 29 декабря, в возрасте 82 лет ушёл из жизни легендарный футболист - Пеле. Весь мир знает бразильца под этим коротким и ярким прозвищем. Однако его настоящее имя - Эдсон Арантес ду Насименто. Портал Sports.ru рассказал, почему спортсмена прозвали именно так.

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