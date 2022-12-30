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Видео ⟩ От взрывной волны в Украине пострадала медик из Латвии

rus.tvnet.lv
От взрывной волны в Украине пострадала медик из Латвии
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Пострадавшая от взрыва Сармите Цируле.
Пострадавшая от взрыва Сармите Цируле. Фото: Ekrānuzņēmums no LTV sižeta

В волне взрыва в Украине пострадала главный военный врач роты Сармите Цируле из Латвии, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Цируле отправилась на фронт в сентябре. Она единственная медсестра общей практики из Латвии, которая направилась лечить украинских солдат в эпицентре боев.

Сейчас Цируле находится в местной больнице.

Пострадавшая в результате взрыва медик LTV призналась, что было подорвано здание, в котором она находилась. Двое медиков были ранены, они были контужены.

Цируле до сих пор совершила много эвакуационных поездок, помогая из боевых мест доставить раненых солдат в больницу. В своем кабинете врач сама лечит тех военнослужащих, ранения которых не требуют помещения в больницу или которые уже выписаны из учреждения.

Она признается, что в Латвию вернется только тогда, когда война закончится и Украина победит.

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