Видео ⟩ От взрывной волны в Украине пострадала медик из Латвии

Цируле отправилась на фронт в сентябре. Она единственная медсестра общей практики из Латвии, которая направилась лечить украинских солдат в эпицентре боев.

Сейчас Цируле находится в местной больнице.

Пострадавшая в результате взрыва медик LTV призналась, что было подорвано здание, в котором она находилась. Двое медиков были ранены, они были контужены.

Цируле до сих пор совершила много эвакуационных поездок, помогая из боевых мест доставить раненых солдат в больницу. В своем кабинете врач сама лечит тех военнослужащих, ранения которых не требуют помещения в больницу или которые уже выписаны из учреждения.

Она признается, что в Латвию вернется только тогда, когда война закончится и Украина победит.