В волне взрыва в Украине пострадала главный военный врач роты Сармите Цируле из Латвии, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
Видео ⟩ От взрывной волны в Украине пострадала медик из Латвии
Цируле отправилась на фронт в сентябре. Она единственная медсестра общей практики из Латвии, которая направилась лечить украинских солдат в эпицентре боев.
Сейчас Цируле находится в местной больнице.
Пострадавшая в результате взрыва медик LTV призналась, что было подорвано здание, в котором она находилась. Двое медиков были ранены, они были контужены.
Цируле до сих пор совершила много эвакуационных поездок, помогая из боевых мест доставить раненых солдат в больницу. В своем кабинете врач сама лечит тех военнослужащих, ранения которых не требуют помещения в больницу или которые уже выписаны из учреждения.
Она признается, что в Латвию вернется только тогда, когда война закончится и Украина победит.
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