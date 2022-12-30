Сборная Латвии U-20 проиграла все матчи на МЧМ-2023

На этот раз хоккеисты сборной Латвии уступили команде Словакии. Матч проходил в канадском Монктоне на стадионе "Авенир-центр" и завершился поражением сборной Латвии со счётом 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

В составе словаков голы забили Алекс Черник, Шимон Немец и Филип Мешар.

После трёх туров команда Финляндии лидирует в турнирной таблице группы "В", набрав 7 очков. Второе место занимает сборная Словакии (6 очков). На третьей строчке располагается команда США (6), на четвёртой - сборная Швейцарии (4). Сборная Латвии сыграла все четыре матча и с одним очком занимает последнее, 5-е место.

Поражение от Словакии лишило сборную Латвии шансов на выход в 1/4 финала. Кроме того, на следующей неделе латвийским хоккеистам предстоит борьба за сохранение места в элитном дивизионе. Соперником сборной Латвии, скорее всего, станет Австрия или Германия.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею проходит с 26 декабря по 5 января.