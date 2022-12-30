Россия планирует новую волну мобилизации, начиная с 5 января, в интервью вещательной организации BBC сообщил начальник Главной разведки Генерального штаба Украины Кирилл Буданов.
Киев: новая волна мобилизации в России начнется 5 января
Киев: новая волна мобилизации в России начнется 5 января
"Они решили начать новую волну мобилизации 5 января. Не знаю, сообщат ли они об этом именно тогда. Однако 5 января в планах", - сказал Буданов.
Он отметил, что из-за отсутствия солдат России придется начать новую волну мобилизации, хотя предыдущая фактически не закончилась, и мужчины все еще мобилизуются.
По его мнению, никаких изменений, по сравнению с предыдущей волной, не будет, а точки призыва России уже приспособились, поэтому процесс будет проходить быстрее.
Буданов подчеркнул, что Россия имеет огромные проблемы с комплектованием как новых формирований, так и существующих единиц, так как отсутствуют военнослужащие.
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