Киев: новая волна мобилизации в России начнется 5 января

"Они решили начать новую волну мобилизации 5 января. Не знаю, сообщат ли они об этом именно тогда. Однако 5 января в планах", - сказал Буданов.

Он отметил, что из-за отсутствия солдат России придется начать новую волну мобилизации, хотя предыдущая фактически не закончилась, и мужчины все еще мобилизуются.

По его мнению, никаких изменений, по сравнению с предыдущей волной, не будет, а точки призыва России уже приспособились, поэтому процесс будет проходить быстрее.

Буданов подчеркнул, что Россия имеет огромные проблемы с комплектованием как новых формирований, так и существующих единиц, так как отсутствуют военнослужащие.