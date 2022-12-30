Зрители программы Bez Tabu выражают тревогу по поводу отсутствия отдельных медикаментов в аптеках Латвии. Фармацевты признают, что на данный момент спрос на жаропонижающие медикаменты значительно вырос.
Видео ⟩ В аптеках Латвии не хватает жаропонижающих лекарств. Жители жалуются на рост цен
В аптеках не хватает и предусмотренных для детей жаропонижающих медикаментов, и предназначенных для детей антибиотиков.
"Да, сейчас на складах нет жаропонижающих медикаментов для детей. Иногда появляется, их привозят, потом исчезают. В настоящее время в аптеке нет ни одного предназначенного для детей жаропонижающего медикамента.
Не хватает и отдельных антибиотиков для взрослых. Не все, какие-то есть. Но не так, что есть все полностью", - рассказывает фармацевт.
Кроме того, в интернете отдельные медикаменты уже не покупаются, они выкуплены. Отдельно жители указывают на рост цен на медикаменты.
Заместитель директора Государственного агентства лекарственных средств Сергей Акулич поясняет: "В настоящее время повышен спрос на медикаменты. Какие-то получаем быстрее, больше, других в конкретный момент недостаточно. Приходится ждать следующей доставки, понятно, что это приводит к неудовлетворенности.
Будем надеяться, что поставщики также найдут дополнительные возможности быстрее и больше доставить лекарства. Эти лекарства также приходят непрерывно. В любом случае, в аптеках, где готовят лекарства, могут быть разбавлены предназначенные для взрослых лекарства и изготовлены медикаменты для детей".
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