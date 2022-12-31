Врачи LOC предупреждают о возможном коллективном увольнении

Врачи указали на множество проблем, которые беспокоили их на протяжении многих лет, а также на то, что руководство больницы их не слушало.

Поэтому специалисты LOC перечислили три основных требования, которые должны быть выполнены, чтобы команда LOC осталась здесь работать. Прежде всего, необходимо управление больницы, которое будет разговаривать с врачами и слушать их. Во-вторых, врачи просят гарантий, чтобы качество услуг и, следовательно, пациенты не пострадали при переносе операционного блока в "Гайльэзерс", что ожидается в ближайшее время.

В-третьих, врачи требуют пересмотра заработной платы, которая, по имеющейся у них информации, является самой низкой в ​​медучреждениях Латвии.

Правление Рижской Восточной клинической университетской больницы в пятницу, 30 декабря, не было готово комментировать ситуацию, добавив, что онкологи еще не проинформировали их о своих требованиях. В понедельник руководство больницы будет готово проинформировать общественность о дальнейшей работе отделения хирургии головы и шеи.

Новый министр здравоохранения Меньгелсоне также была проинформирована о напряженной ситуации в LOC. Она указала на годами нерешенные проблемы, связанные с системой оплаты труда врачей больницы, а также с рабочей обстановкой и оборудованием в операционных центра, которое напомнило министру 90-е годы.

Министр сообщила, что ранее просила правление больницы отыскать возможность удержать специалистов.

Министр еще не получила коллективное заявление других врачей LOC.