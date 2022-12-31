Более 20 врачей Латвийского онкологического центра (LOC) предупреждают о возможной коллективной отставке в связи с событиями последнего месяца. Хотя ранее министр здравоохранения просила правление Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) найти возможность удержать специалистов, решение так и не было найдено, сообщает передача Panorāma на LTV.
Врачи LOC предупреждают о возможном коллективном увольнении
Пятница - последний день работы двух высококвалифицированных ЛОР-врачей, и именно уход этих коллег послужил спусковым крючком для других хирургов и других специалистов LOC, которые возмущены по поводу обращения больницы с персоналом.
30 декабря - последний рабочий день заведующего отделением хирургии головы и шеи Латвийского онкологического центра RAKUS Романа Дзалбса, а также онкохирурга Элзы Рате. После посреднических переговоров, проведенных Латвийской ассоциацией врачей, была достигнута договоренность о поиске решения, чтобы специалисты не покидали свои рабочие места в LOC. Новый министр здравоохранения Лига Меньгелсоне также просила об этом правление больницы.
Дзалбс заявил: "Вчера правление больницы весь день насмехалось над нами, объявило время в нерабочее время, чтобы встретиться с нами на 5 минут и сказать, что предложения не будет".
Эта ситуация, позволяющая высококвалифицированным специалистам уйти с работы, вызвала возмущение у многих других медиков центра.
Более 20 врачей LOC собрались в заранее оговоренное время в пятницу, чтобы выразить поддержку своим коллегам, а также обратиться к Министерству здравоохранения. Врачи подчеркнули, что работа тяжелая как физически, так и требует больших эмоциональных ресурсов. Однако труд как врачей, так и медсестер не оценен по достоинству, по-прежнему отсутствует современное материально-техническое обеспечение.
Врачи указали на множество проблем, которые беспокоили их на протяжении многих лет, а также на то, что руководство больницы их не слушало.
Поэтому специалисты LOC перечислили три основных требования, которые должны быть выполнены, чтобы команда LOC осталась здесь работать. Прежде всего, необходимо управление больницы, которое будет разговаривать с врачами и слушать их. Во-вторых, врачи просят гарантий, чтобы качество услуг и, следовательно, пациенты не пострадали при переносе операционного блока в "Гайльэзерс", что ожидается в ближайшее время.
В-третьих, врачи требуют пересмотра заработной платы, которая, по имеющейся у них информации, является самой низкой в медучреждениях Латвии.
Правление Рижской Восточной клинической университетской больницы в пятницу, 30 декабря, не было готово комментировать ситуацию, добавив, что онкологи еще не проинформировали их о своих требованиях. В понедельник руководство больницы будет готово проинформировать общественность о дальнейшей работе отделения хирургии головы и шеи.
Новый министр здравоохранения Меньгелсоне также была проинформирована о напряженной ситуации в LOC. Она указала на годами нерешенные проблемы, связанные с системой оплаты труда врачей больницы, а также с рабочей обстановкой и оборудованием в операционных центра, которое напомнило министру 90-е годы.
Министр сообщила, что ранее просила правление больницы отыскать возможность удержать специалистов.
Министр еще не получила коллективное заявление других врачей LOC.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!