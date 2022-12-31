Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны, пишет Русская служба BBC.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве слышны взрывы
В Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях в ожидании ракетных обстрелов производятся отключения электроэнергии.
Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что зафиксированы пуски ракет со стороны России.
"Враг хочет испортить этот день, выстоим", - написал глава Сумской области Дмитрий Живицкий.
Киев попал под обстрел, сообщил глава города Виталий Кличко в Telegram-канале.
"Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы […] Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушения. Спасатели и медики следуют на места", - сообщает Кличко.
О взрывах также пишет мэр Николаева Александр Сенкевич.
Кроме того, по данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, город Хмельницкий был атакован дронами, в результате чего два человека получили ранения, пишет телеканал "Дождь".
В Киевской, Хмельницкой, Житомирской и других областях работают системы ПВО, сообщают главы этих регионов.
Уже сообщалось, что в четверг, 29 декабря, Россия в очередной раз обстреляла Украину ракетами. По всей Украине была объявлена воздушная тревога.
В Киеве сбитые обломки сбитых ракет упали на три частных дома и припаркованный автомобиль. Ранения получили три человека, которым оказали медицинскую помощь и затем госпитализировали. В Киеве без электричества оставались 40% потребителей, указал мэр города Виталий Кличко.
В Харькове несколько запущенных Россией ракет достигли цели. Нанесен урон критической инфраструктуре, в городе была остановлена работа метро.
Галерея: Украина после обстрелов 29 декабря
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