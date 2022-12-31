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В Риге из горящей бани были спасены 14 человек

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге из горящей бани были спасены 14 человек
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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Jamie Hooper/Shutterstock

В субботу, 31 декабря, из горящей бани в Риге спасены 14 человек, четверо из них пострадали, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте.

В 11:51 VUGD получила вызов на улицу Приежу в Риге, где на первом этаже трехэтажного общественного здания горела баня площадью 20 квадратных метров.

14 человек были выведены со второго этажа здания, заполненного дымом, из них четыре человека пострадали в результате пожара.

Еще три человека эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия пожарных.

На месте происшествия продолжаются работы по тушению пожара.

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