С каждым часом приближается Новый год. И пока все заняты последними праздничными приготовлениями, RUS TVNET собрал все самое важное, что произошло в субботу, 31 декабря.
ГЛАВНОЕ ЗА 31 ДЕКАБРЯ ⟩ Мир встречает Новый год, обстрел Украины и смерть бывшего папы римского
Новости Латвии:
В соцсетях мужчина в жилетке с латвийским и российским флагом снимает видео и ведет прямые эфиры, в которых рассказывает о дружбе и единстве двух народов, жалуется на русофобию в Латвии и критикует правительство.
31 декабря мэр Риги Мартиньш Стакис выступил с новогодним обращением к рижанам. RUS TVNET публикует полный текст обращения:
Более 20 врачей Латвийского онкологического центра (LOC) предупреждают о возможной коллективной отставке в связи с событиями последнего месяца. Хотя ранее министр здравоохранения просила правление Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) найти возможность удержать специалистов, решение так и не было найдено, сообщает передача Panorāma на LTV.
Rīgas satiksme напоминает, что с 31 декабря 2022 года изменится ассортимент и цены билетов на городской общественный транспорт Риги.
В пятницу вечером, 30 декабря, в Государственную полицию поступил вызов на Карля Улманя гатве, где в аварию попал автомобиль, сообщила порталу TVNET Госполиция.
Вечером в четверг, 29 декабря, в многоквартирном доме в Кенгарагсе произошел пожар. В квартире было много дыма, а людей и домашних животных удалось спасти с помощью специальных дыхательных масок, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Азия и Тихоокеанский регион первыми на планете отпраздновали наступление 2023 года.
В Ватикане умер папа римский на покое Бенедикт XVI, говорится в сообщении Святого Престола, пишет "Медуза".
Власти РФ закроют границы на выезд для мужчин в начале января, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, пишет "Медуза".
Власти России начали процедуру денонсации международных договоров Совета Европы. Внести такое предложение в Госдуму может Владимир Путин по представлению правительства, опубликованному 30 декабря. Участие России в Европейской конвенции по правам человека Совет Европы прекратил вместе с ее членством в этой организации из-за агрессии против Украины. Но формально Россия остается участником еще 41 международного договора Совета Европы - в том числе об уголовной ответственности за коррупцию.
В пятницу, 30 декабря, 28-летний Брайан Кохбергер был арестован за нанесение ножевых ранений четырем студентам в Пенсильвании, сообщает американское издание ABC.
Как проведут предновогодний вечер военные беженцы на борту парома Tallink Isabelle? Об этом пишет rus.postimees.
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны, пишет Русская служба BBC.
Интересное чтиво:
Первая женщина-телеведущая в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет, сообщает ABC.
На праздники, когда готовятся наши любимые блюда и вся семья собирается за праздничным столом, важно не забывать о том, как пищевые привычки могут повлиять на наше самочувствие. Более ½, или 71%, опрошенных жителей Латвии утверждают, что склонны к перееданию.
Против фронтмена группы Aerosmith Стивена Тайлера выдвинули обвинения в изнасиловании несовершеннолетней и принуждении ее к аборту, пишет TCH.
Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с клубом "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба команды.
Раздел TV ART решил по традиции нашего портала (в виде Алфавита) вспомнить некоторые громкие события 2022 года из мира шоу-бизнеса.
Это уже похоже на традицию RUS TVNET. Каждый год 31 декабря я пишу о нашей команде. С прошлого года у нас еще одна традиция - подводить итоги года в виде Алфавита. Что же, о команде в 2022-м расскажу в таком же формате.
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