ГЛАВНОЕ ЗА 31 ДЕКАБРЯ ⟩ Мир встречает Новый год, обстрел Украины и смерть бывшего папы римского

За рубежом:

Азия и Тихоокеанский регион первыми на планете отпраздновали наступление 2023 года.

В Ватикане умер папа римский на покое Бенедикт XVI, говорится в сообщении Святого Престола, пишет "Медуза".

Власти РФ закроют границы на выезд для мужчин в начале января, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников, пишет "Медуза".

Власти России начали процедуру денонсации международных договоров Совета Европы. Внести такое предложение в Госдуму может Владимир Путин по представлению правительства, опубликованному 30 декабря. Участие России в Европейской конвенции по правам человека Совет Европы прекратил вместе с ее членством в этой организации из-за агрессии против Украины. Но формально Россия остается участником еще 41 международного договора Совета Европы - в том числе об уголовной ответственности за коррупцию.

В пятницу, 30 декабря, 28-летний Брайан Кохбергер был арестован за нанесение ножевых ранений четырем студентам в Пенсильвании, сообщает американское издание ABC.

Как проведут предновогодний вечер военные беженцы на борту парома Tallink Isabelle? Об этом пишет rus.postimees.

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны, пишет Русская служба BBC.

Интересное чтиво:

Первая женщина-телеведущая в США Барбара Уолтерс скончалась в возрасте 93 лет, сообщает ABC.