Видео ⟩ Как определить стоимость автомобилей, конфискованных у пьяных водителей?

Прокуроры и судьи признают, что определение стоимости автомобиля - это сложный процесс, поэтому они смотрят на средние суммы, указанные в интернет-рекламе конкретной модели.

Новый закон затрагивает уже 80 пьяных водителей, и это число считается большим, поскольку норма вступила в силу только 25 ноября.

Машины, конфискованные у пьяных водителей, поступают в Государственное страховое агентство (NVĀ). После получения звонка из полиции агентство должно забрать автомобиль в течение четырех часов. Позже Служба государственных доходов (VID) продает автомобиль.

Список автомобилей, выставленных на продажу, находится в открытом доступе на сайте VID.

Однако потенциальным покупателям не раскрывается, конфисковано ли это транспортное средство у пьяного водителя или это какое-то другое транспортное средство.

"Это не классический аукцион с повышением цен, а опрос цен. Тот, кто предложит самую высокую цену, выигрывает движимое имущество. Каждый подает свое предложение индивидуально, отправляя подписанную заявку", - поясняют в VID.