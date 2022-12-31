За то время, пока действует закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей, было конфисковано уже 40 автомобилей, а еще у 40 водителей взыскиваются деньги в размере стоимости автомобиля. Эта мера применяется в случаях, когда за рулем автомобиля находится человек, которому не принадлежит автомобиль, сообщает программа TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Как определить стоимость автомобилей, конфискованных у пьяных водителей?
Прокуроры и судьи признают, что определение стоимости автомобиля - это сложный процесс, поэтому они смотрят на средние суммы, указанные в интернет-рекламе конкретной модели.
Новый закон затрагивает уже 80 пьяных водителей, и это число считается большим, поскольку норма вступила в силу только 25 ноября.
Машины, конфискованные у пьяных водителей, поступают в Государственное страховое агентство (NVĀ). После получения звонка из полиции агентство должно забрать автомобиль в течение четырех часов. Позже Служба государственных доходов (VID) продает автомобиль.
Список автомобилей, выставленных на продажу, находится в открытом доступе на сайте VID.
Однако потенциальным покупателям не раскрывается, конфисковано ли это транспортное средство у пьяного водителя или это какое-то другое транспортное средство.
"Это не классический аукцион с повышением цен, а опрос цен. Тот, кто предложит самую высокую цену, выигрывает движимое имущество. Каждый подает свое предложение индивидуально, отправляя подписанную заявку", - поясняют в VID.
Если пьяный водитель управлял автомобилем, который не является его собственностью, конфискация может быть заменена штрафом, равным полной или частичной стоимости транспортного средства.
"Стоимость определяется путем оценки года выпуска автомобиля, фактического состояния и среднерыночной стоимости.
Пока у меня нет информации об очень дорогих автомобилях. Речь шла о двух-трех тысячах", - поясняет главный прокурор Департамента уголовной юстиции Генпрокуратуры Арвид Калниньш.
Если транспортное средство взято в лизинг, оно не конфискуется, вы можете продолжать на нем ездить. Но сумма, подлежащая взысканию, должна быть выплачена в размере стоимости автомобиля.
С другой стороны, если для покупки автомобиля был взят потребительский кредит, то вы должны продолжать выплачивать кредит за конфискованный автомобиль.
При определении суммы, подлежащей взысканию, полной или частичной стоимости автомобиля, прокурор или судья также принимает во внимание такие факторы, как доход, количество детей или других иждивенцев.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)
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