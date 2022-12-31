Люди собираются на Ратушной площади, чтобы встретить Новый год

Среди собравшихся есть как молодежь, так и пожилые люди, а также семьи с детьми.

Уже сообщалось, что Риге массовые мероприятия и концерты с участием известных музыкантов пройдут на Ратушной площади и возле Дома конгрессов с 21:00 до 2:00.

Также рижане и гости столицы могут посетить новогодние ярмарки и полюбоваться световыми инсталляциями.

На площади у Рижского Дома конгрессов для преимущественно юной аудитории выступят юмористическая рок-группа Pirmais kurss, группа Carnival Youth, рэпер Ансис с сопровождающими музыкантами, а также рэп-объединение Kreisais krasts. Мероприятие проведет Айвис Цериньш.

С другой стороны, рок-группа Dzelzs Wilks, Ральф Эйландс с аккомпанирующими музыкантами, группа барабанщиков и волынщиков Auļi, а также группа альтернативного рока Sudden Lights будут играть на Ратушной площади для более широкой публики. Мероприятие будет вести Угис Йокстс.

На обеих площадках помимо культурной программы запланирована небольшая светомузыкальная импровизация как символ конца 2022 года и встречи 2023 года.