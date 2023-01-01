Видео ⟩ В новогодней речи Левитс призывал осознать ценность Латвии

Он также отметил, что ценностью являются безопасность и мир в наших домах, латышский язык, та латышскость, в которой мы существуем как нация. Ценно также освобождение Латвии от памятников оккупации и "наследия советского колониализма" в сознании людей. Левитс также назвал ценностью единство в поддержке и помощи украинскому народу.

"Эту силу мы должны взять с собой в наступающий год. Война в Украине, замедление мировой экономики, высокие цены на энергоносители - все это еще не закончилось. Но у нас есть одно преимущество. Мы знаем, чего хотим. Мы хотим современную, латышскую, единую Латвию в семье европейских стран", - сказал президент.

Левитс отметил, что эта цель объединяет и позволяет держать курс даже в бурной воде. Также эта цель позволяет различать, что важно, а что менее важно, что нужно сделать сейчас, а что нужно сделать позже. По мнению президента, это позволяет стране определить целенаправленную повестку на 2023 год.