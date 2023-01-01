Минувшей ночью в результате пожара в жилом доме в Валмиерском районе погибли два человека, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Трагедия в новогоднюю ночь: под Валмиерой в пожаре погибли двое
Трагедия в новогоднюю ночь: под Валмиерой в пожаре погибли двое
Минувшей ночью в 2:51 в VUGD была получена информация о том, что в Валмиерском районе горит жилой дом. Прибывшие на место пожарные установили, что открытым пламенем на своей полной площади горит одноэтажный деревянный жилой дом.
При тушении пожара в здании были обнаружены два погибших человека. Работы по тушению закончились в 7:12. Общая площадь горения составила 70 квадратных метров.
За прошедшие сутки, с 6:30 утра 31 декабря до 6:30 утра 1 января, в VUGD поступило 69 вызовов - 40 по пожаротушению, 18 по аварийно-спасательным работам, 11 вызовов оказались ложными.
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