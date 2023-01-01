Подходит к концу первый день нового года. Надеемся, что праздник принес только хорошие эмоции. А между тем, RUS TVNET подготовил подборку самых важных новостей за воскресенье, 1 января.
ГЛАВНОЕ ЗА 1 ЯНВАРЯ ⟩ Смерть в новогоднюю ночь, новые тарифы на газ и проверка прогнозов
Новости Латвии:
С 1 января тарифы на природный газ AS Latvijas gāze снизятся для домохозяйств с более высоким потреблением, но повысятся для домохозяйств с меньшим потреблением, говорится в сообщении предприятия в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
Чуть меньше года назад я написал статью с предсказаниями на 2022 год. Что ж, самое время проверить мои навыки предсказателя. Потому что в чем-то я оказался пугающе близок к правде.
Минувшей ночью в результате пожара в жилом доме в Валмиерском районе погибли два человека, сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Прошедший год заставил латвийцев осознать, что самая большая ценность - это государство, которое "мы сами создаем и которое нас защищает", подчеркнул президент Эгил Левитс в новогоднем обращении к народу Латвии.
В своем новогоднем обращении глава правительства Кришьянис Кариньш призывал общество двигаться к общей цели - сделать Латвию сильнее. Он отметил, что с 24 февраля мир изменился так, что многим казалось невозможным, но это реальность - тысячи людей в Украине встречают новый год в темноте, холоде и страданиях.
Согласно поправкам к закону о труде, минимальная заработная плата в Латвии в этом году повышена с 500 до 620 евро.
В Рижском родильном доме, где происходит самое большое количество родов в Латвии, первый ребенок появился на свет 1 января около 9:00 утра, и это была девочка.
Латвия начинает с техническим, временным бюджетом, а предложения по изменению бюджетной политики и новым мерам внесет новое правительство, заявили агентству LETA в Министерстве финансов.
Во второй половине этой недели теплая и дождливая погода в Латвии сменится морозами, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
За рубежом:
В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года Россия нанесла ракетные удары по Украине, сообщают СМИ.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий оплату долгов за газ "недружественным странам" в иностранной валюте.
В начале 2000-х годов тогдашний британский премьер Тони Блэр называл Путина патриотом в сердце и надеялся, что Россия приобщится к западным ценностям, следует из документов того периода, раскрытых Национальными архивами Великобритании. Обсуждался даже газопровод из России в Соединенное Королевство.
Французская продовольственная компания Bonduelle опровергает распространенную в российских соцсетях информацию о том, что они помогают солдатам российской армии.
Британский прокурор Джефри Найс, который сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии, сказал в интервью Би-би-си, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в ходе войны в Украине.
Интересное чтиво:
Легендарная советская и российская певица Алла Пугачева всегда была смелой женщиной. В СМИ можно найти невероятное количество фактов и подробностей ее личной жизни, но артистка никогда не боялась журналистов и публикаций в желтой прессе.
3 июля 1988 года с военного корабля ВМС США в небо над Персидским заливом были запущены две управляемые ракеты. Две ракеты, запуск которых потряс весь мир, ведь их целью был не боевой самолет противника, а иранский пассажирский самолет с 290 людьми на борту - пассажирами и членами экипажа. В живых не остался никто.
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