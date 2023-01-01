ГЛАВНОЕ ЗА 1 ЯНВАРЯ ⟩ Смерть в новогоднюю ночь, новые тарифы на газ и проверка прогнозов

Согласно поправкам к закону о труде, минимальная заработная плата в Латвии в этом году повышена с 500 до 620 евро.

В Рижском родильном доме, где происходит самое большое количество родов в Латвии, первый ребенок появился на свет 1 января около 9:00 утра, и это была девочка.

Латвия начинает с техническим, временным бюджетом, а предложения по изменению бюджетной политики и новым мерам внесет новое правительство, заявили агентству LETA в Министерстве финансов.

Во второй половине этой недели теплая и дождливая погода в Латвии сменится морозами, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

За рубежом:

В новогоднюю ночь на 1 января 2023 года Россия нанесла ракетные удары по Украине, сообщают СМИ.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий оплату долгов за газ "недружественным странам" в иностранной валюте.

В начале 2000-х годов тогдашний британский премьер Тони Блэр называл Путина патриотом в сердце и надеялся, что Россия приобщится к западным ценностям, следует из документов того периода, раскрытых Национальными архивами Великобритании. Обсуждался даже газопровод из России в Соединенное Королевство.

Французская продовольственная компания Bonduelle опровергает распространенную в российских соцсетях информацию о том, что они помогают солдатам российской армии.