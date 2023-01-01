Домбрава призывает ужесточить условия пребывания граждан ЕС в Латвии

Предложения были представлены в законопроекте "Закон о въезде и пребывании граждан Союза и членов их семей в Латвийской Республике", который был рассмотрен в Сейме.

Законопроект предусматривает, что если гражданин ЕС или член его семьи, являющийся гражданином ЕС, желает непрерывно находиться в Латвии более трех месяцев, то будет требоваться выдача свидетельства о регистрации гражданина ЕС.

В этом контексте Домбрава предлагает исключить возможность получения регистрационного удостоверения в случае, если человек является самозанятым лицом в Латвии. Политик поясняет, что статус самозанятого не обеспечивает регулярный ежемесячный доход. Депутат также допускает компромиссный вариант, что статус самозанятого можно сохранить, но тогда закон должен определить критерии уровня дохода.

Также депутат призывает исключить из законопроекта одно из условий, согласно которому для родственников определяется статус члена семьи гражданина ЕС. Депутат предлагает не признавать статус члена семьи по критерию совместного хозяйства с гражданином ЕС.