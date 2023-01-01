Депутат Сейма Янис Домбрава внес предложения по ужесточению условий пребывания граждан Европейского Союза (ЕС) в Латвии в отношении знания латышского языка и прожиточного минимума.
Домбрава призывает ужесточить условия пребывания граждан ЕС в Латвии
Предложения были представлены в законопроекте "Закон о въезде и пребывании граждан Союза и членов их семей в Латвийской Республике", который был рассмотрен в Сейме.
Законопроект предусматривает, что если гражданин ЕС или член его семьи, являющийся гражданином ЕС, желает непрерывно находиться в Латвии более трех месяцев, то будет требоваться выдача свидетельства о регистрации гражданина ЕС.
В этом контексте Домбрава предлагает исключить возможность получения регистрационного удостоверения в случае, если человек является самозанятым лицом в Латвии. Политик поясняет, что статус самозанятого не обеспечивает регулярный ежемесячный доход. Депутат также допускает компромиссный вариант, что статус самозанятого можно сохранить, но тогда закон должен определить критерии уровня дохода.
Также депутат призывает исключить из законопроекта одно из условий, согласно которому для родственников определяется статус члена семьи гражданина ЕС. Депутат предлагает не признавать статус члена семьи по критерию совместного хозяйства с гражданином ЕС.
Законопроект по-прежнему сохранит другие условия, при которых родственник гражданина ЕС или его супруг/супруга будет признаваться членом семьи.
Домбрава предлагает установить более высокие требования к гражданам ЕС для достаточного обеспечения средств к существованию. Их ежемесячный доход должен быть выше установленного законом наивысшего уровня дохода малообеспеченного лица. В настоящее время в законопроекте эта норма гласит, что доход должен соответствовать хотя бы уровню дохода малоимущего человека.
Депутат также призывает граждан ЕС и членов их семей, которые находятся в Латвии более шести месяцев, обязать выучить государственный язык как минимум на уровне А2. Если это условие не выполняется, у граждан ЕС может быть аннулировано свидетельство о регистрации или постоянный вид на жительство.
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