Рига ввела туристический налог

Таким образом, все туристические объекты должны будут платить сбор в размере одного евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более десяти евро, если гость остается в столице дольше.

Как ранее сообщали в муниципалитете, плата за прием туристов широко применяется в Европе. Подобный налог был введен во многих популярных туристических городах, таких как Берлин, Амстердам, Рим, Венеция, Вена, Брюссель, Лиссабон и др.

Размер налога сильно различается в разных странах и городах. Также существует несколько моделей расчета, например, фиксированная ставка по цене услуги, дифференцированная плата в зависимости от категории туристического размещения или сезона, или за каждую ночь проживания.

Доходы, полученные от нового налога, город будет использовать для реализации проектов, поддерживающих сферу туризма или развития туристической инфраструктуры и способствующих международному признанию Риги.

Рижское самоуправление приняло эти правила еще в 2019 году, предполагая введение туристического сбора с 2021 года, но из-за резкого сокращения числа туристов, вызванного пандемией Covid-19, введение сбора было отложено.