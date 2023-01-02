НАТО: нужно готовиться к затяжному конфликту, Россия не намерена отказываться от контроля над Украиной

"Большинство войн заканчиваются мирными переговорами. Скорее всего, также будет и с этой войной. Но мы знаем, что условия, на которых будет заключен мир для Украины, полностью зависят от соотношения сил на поле боя", - сказал генеральный секретарь альянса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что у Киева нет другого выбора, кроме как сражаться до победы.

Российские военные с октября продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

В конце декабря Киев заявил, что с начала российского вторжения, в ходе атак российских военных было поражено более 700 объектов критической инфраструктуры: газопроводы, электроподстанции, мосты и другие объекты.

Этот сбитый над Киевом российский дрон был найден на детской площадке Фото: Kyiv Police

В праздничные дни российские атаки продолжились. Украинские военные сообщили, что за последние сутки сбили 45 российских дронов иранского производства.

Утром в воскресенье Киев сообщил, что жертвами российских ударов по городам Украины в последний день 2022 года и в ночь на 1 января стали по меньшей мере два мирных жителя, еще 50 человек получили ранения.