Россия обстреляла Киев в новогоднюю ночь дронами-камикадзе. По данным ВСУ, все они сбиты

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он впереди. Но он как раз прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами. И сам сжигает вашу страну и будущее. Террор вам никто и никогда в мире вам не простит. Украина никогда не простит. Да и вы сами не простите ему все это - что он разрушит и всех, кого он убьет", - заявил Зеленский.