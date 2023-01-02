В понедельник, 2 января, Россия вновь подвергла столицу Украины воздушной атаке, сообщает AFP.
Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву
Воздушная тревога была объявлена в Киеве вскоре после часа ночи по местному и латвийскому времени.
"В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе - аварийные отключения электроэнергии", - написал мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в столице есть обесточенные объекты теплоснабжения, пишет телеканал "Дождь".
Накануне вечером в Киеве прозвучала воздушная тревога. После этого Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. По его данным, в результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был госпитализирован.
Во время ночной атаки над столицей было сбито 22 воздушных цели, сообщили в городской военной администрации.
Кроме того, ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской и Запорожской областями девять ударных беспилотников Shahed и одну высокоточную управляемую ракету, летевшую в направлении Днепра, заявили в воздушном командовании страны. Еще семь беспилотников были сбиты в Николаевской области, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Всего, как утверждает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки по Украине был нанесен 51 авиаудар, в том числе 44 беспилотниками типа Shahed. Все беспилотники были сбиты.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.
Уже сообщалось, что в новогоднюю ночь на 1 января 2023 года Россия нанесла ракетные удары по Украине.
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