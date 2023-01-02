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Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву

rus.tvnet.lv
Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву
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Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву
Россия снова нанесла ракетные удары по Киеву Фото: AFP/SCANPIX

В понедельник, 2 января, Россия вновь подвергла столицу Украины воздушной атаке, сообщает AFP.

Воздушная тревога была объявлена ​​в Киеве вскоре после часа ночи по местному и латвийскому времени.

"В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе - аварийные отключения электроэнергии", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в столице есть обесточенные объекты теплоснабжения, пишет телеканал "Дождь".

Накануне вечером в Киеве прозвучала воздушная тревога. После этого Кличко сообщил о взрыве в Деснянском районе. По его данным, в результате взрыва пострадал 19-летний молодой человек, который был госпитализирован.

Во время ночной атаки над столицей было сбито 22 воздушных цели, сообщили в городской военной администрации.

Кроме того, ночью силы ПВО сбили над Днепропетровской и Запорожской областями девять ударных беспилотников Shahed и одну высокоточную управляемую ракету, летевшую в направлении Днепра, заявили в воздушном командовании страны. Еще семь беспилотников были сбиты в Николаевской области, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Всего, как утверждает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки по Украине был нанесен 51 авиаудар, в том числе 44 беспилотниками типа Shahed. Все беспилотники были сбиты.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон.

Уже сообщалось, что в новогоднюю ночь на 1 января 2023 года Россия нанесла ракетные удары по Украине. 

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