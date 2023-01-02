ВИДЕО ⟩ Гиргенсонc красиво забил свой четвёртый гол в сезоне в НХЛ

"Баффало Сейбрз", за который выступает Гиргенсонс, на выезде потерпел поражение от "Оттава Сенаторз" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейк Луккини, а также Тим Штюцле, отметившийся дублем. Единственную в этом матче шайбу гостей забросил Земгус Гиргенсонс, ему ассистировали Маттиас Самуэльссон и российский защитник Илья Любушкин.

Отметим, что "Баффало" потерпел первое поражение за последние шесть матчей.

28-летний Гиргенсонс в текущем сезоне забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных передач в 34 матчах регулярного чемпионата.

"Баффало Сейбрз" с 38 очками в 35 матчах занимает 5-е место в таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче "Баффало" сыграет с "Вашингтоном".