Латвийский нападающий Земгус Гиргенсонс забросил свою четвёртую шайбу в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ВИДЕО ⟩ Гиргенсонc красиво забил свой четвёртый гол в сезоне в НХЛ
"Баффало Сейбрз", за который выступает Гиргенсонс, на выезде потерпел поражение от "Оттава Сенаторз" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Джейк Луккини, а также Тим Штюцле, отметившийся дублем. Единственную в этом матче шайбу гостей забросил Земгус Гиргенсонс, ему ассистировали Маттиас Самуэльссон и российский защитник Илья Любушкин.
Отметим, что "Баффало" потерпел первое поражение за последние шесть матчей.
28-летний Гиргенсонс в текущем сезоне забросил 4 шайбы и сделал 6 результативных передач в 34 матчах регулярного чемпионата.
"Баффало Сейбрз" с 38 очками в 35 матчах занимает 5-е место в таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче "Баффало" сыграет с "Вашингтоном".
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