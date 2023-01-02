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Трагическая авария в Каунасе: BMW врезался в бетонный столб, один человек погиб

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Трагическая авария в Каунасе: BMW врезался в бетонный столб, один человек погиб
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Трагическая авария в Каунасе - BMW врезался в бетонный столб, один человек погиб
Трагическая авария в Каунасе - BMW врезался в бетонный столб, один человек погиб Фото: "Facebook" grupa "Kur stovi policija Kaune"/15min

2022 год в Каунасе закончился серьезной аварией, в результате которой погиб один человек, сообщает портал 15min.

В полицию поступил вызов на место происшествия в пятницу, 30 декабря, в 3:04. В Каунасе автомобиль BMW 320 вылетел с дороги и врезался в бетонный столб на улице Тунелё.

По имеющейся у полиции информации, в результате удара пассажирка автомобиля скончалась на месте аварии.

Трагическая авария в Каунасе - BMW врезался в бетонный столб, один человек погиб
Трагическая авария в Каунасе - BMW врезался в бетонный столб, один человек погиб Фото: Aculiecinieka foto/15min

За рулем автомобиля BMW находился 19-летний молодой человек, который не справился с управлением при невыясненных обстоятельствах.

В момент аварии автомобиль ударился о бетонный столб и развалился на две части. Водителя доставили в больницу в тяжелом состоянии, а пассажирку в результате удара выбросило из машины. Ее нашли возле машины без признаков жизни.

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