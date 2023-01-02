Ребека Коха вернулась в спорт, одержав победу на турнире в Дохе

Это были её первые соревнования после перерыва более чем в три года. Более двух лет назад она объявила о завершении активной спортивной карьеры. Теперь Ребека представляет Катар.

"Приятно вернуться. Это только начало, впереди так много тяжёлой работы", - сказала 24-летняя Ибрагим.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и двукратная чемпионка Европы выступала в Катаре в весовой категории до 59 килограммов.

На Кубке Катара и чемпионате Западной Азии в Дохе она подняла 80 кг в рывке и 95 кг в толчке, что дало в сумме 175 кг, которых хватило для победы. Лучший результат в карьере Ребеки - 227 кг. Таким образом, до своего личного рекорда ей не хватило 52 кг.

Ребека вернулась к тренировкам менее четырёх месяцев назад. Семь месяцев назад она родила дочку. Спортсменка замужем за метателем диска Моазом Мохамедом Ибрагимом.

Она вышла замуж, приняла ислам, переехала в Катар, стала матерью и отказалась от социальных сетей.