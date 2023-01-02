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ВИДЕО ⟩ Собака прервала Кубок мира по горнолыжному спорту

rus.tvnet.lv
Собака прервала Кубок мира по горнолыжному спорту
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Фото: скриншот видео

В итальянском Бормио собака выбежала на трассу и сорвала Кубок мира по горным лыжам. Видео с животным опубликовал в своём Twitter телеканал Eurosport.

Собака прорвалась к трассе и под смех участников соревнований и зрителей добежала до финиша. Организаторы так и не смогли её остановить.

Заезды на Кубке мира были прерваны более чем на пять минут, пока стюарды пытались поймать собаку, а она в некоторых местах комично скользила по льду.

"Кто-то потерял собаку, а горнолыжный спорт приобрёл нового чемпиона", - прокомментировали журналисты.

В итоге поймать собаку так и не удалось, она нашла брешь в заборе и скрылась с трассы.

Победителем этапа стал швейцарец Марко Одерматт. Это была его 16-я победа на Кубке мира и шестая в супергиганте.

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