В итальянском Бормио собака выбежала на трассу и сорвала Кубок мира по горным лыжам. Видео с животным опубликовал в своём Twitter телеканал Eurosport.
ВИДЕО ⟩ Собака прервала Кубок мира по горнолыжному спорту
Собака прервала Кубок мира по горнолыжному спорту
Собака прорвалась к трассе и под смех участников соревнований и зрителей добежала до финиша. Организаторы так и не смогли её остановить.
Заезды на Кубке мира были прерваны более чем на пять минут, пока стюарды пытались поймать собаку, а она в некоторых местах комично скользила по льду.
"Кто-то потерял собаку, а горнолыжный спорт приобрёл нового чемпиона", - прокомментировали журналисты.
В итоге поймать собаку так и не удалось, она нашла брешь в заборе и скрылась с трассы.
Победителем этапа стал швейцарец Марко Одерматт. Это была его 16-я победа на Кубке мира и шестая в супергиганте.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова