ВИДЕО ⟩ Собака прервала Кубок мира по горнолыжному спорту

Собака прорвалась к трассе и под смех участников соревнований и зрителей добежала до финиша. Организаторы так и не смогли её остановить.

Заезды на Кубке мира были прерваны более чем на пять минут, пока стюарды пытались поймать собаку, а она в некоторых местах комично скользила по льду.

"Кто-то потерял собаку, а горнолыжный спорт приобрёл нового чемпиона", - прокомментировали журналисты.

В итоге поймать собаку так и не удалось, она нашла брешь в заборе и скрылась с трассы.

Победителем этапа стал швейцарец Марко Одерматт. Это была его 16-я победа на Кубке мира и шестая в супергиганте.