Среда, а это значит, что пришло время заглянуть в Instagram звёзд спорта. Давайте посмотрим, как известные спортсмены встречали Новый год.
Радевича с Клишиной и Порзиньгис под ёлочкой. Как звёзды спорта отметили Новый год?
Украинская теннисистка Даяна Ястремская начала год в Австралии на турнире в Аделаиде
Алёна Остапенко тоже отправилась в Австралию
Боксёр Ричард Болотник думал о планах на 2023 год
Украинская теннисистка Элина Свитолина показала, как отмечала рождественские праздники. На одном фото дочка теннисистки была одета в вышиванку
Латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская сфотографировалась рядом с ёлочкой
Роберт Левандовски встречал Новый год с женой
Семейство Бекхэмов и праздничный салют
А это семья Лео Месси
Нидерландская конькобежка Ютта Лердам во время праздников успела отметить и собственный день рождения
Инета Радевича и Дарья Клишина встретились в Майами
Праздничная фотосессия Элвиса Мерзликина
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс целовалась у ёлочки
Кристап Порзиньгис тоже позировал у ёлки
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