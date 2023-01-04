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Радевича с Клишиной и Порзиньгис под ёлочкой. Как звёзды спорта отметили Новый год?

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Радевича с Клишиной и Порзиньгис под ёлочкой. Как звёзды спорта отметили Новый год?
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Среда, а это значит, что пришло время заглянуть в Instagram звёзд спорта. Давайте посмотрим, как известные спортсмены встречали Новый год.

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