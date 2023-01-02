Гроб с телом Пеле доставили на стадион, где пройдёт прощание

За два часа до открытия ворот у входа на стадион собралось внушительное количество желающих проститься с Пеле. Многие одеты в футболки сборной Бразилии с номером 10 на спине или в форму "Сантоса", в составе которого Пеле провёл основную часть спортивной карьеры.

Желающие смогут пройти мимо гроба, который поместят в центре поля под навесом. Церемония продлится сутки, после чего гроб с телом Пеле провезут по улицам города, в том числе мимо дома, где до сих пор живёт его столетняя мать.

3 января тело футболиста доставят на вертикальное кладбище Memorial Necropole Ecumenica, место на котором Пеле купил много лет назад. На территории кладбища состоится закрытая часть церемонии - будут прощаться с легендой только члены семьи и близкие друзья.

Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет. У спортсмена был диагностирован рак толстой кишки. С ним футболист боролся с 2021 года.

В течение карьеры Пеле выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). Повторить это достижение не удалось ещё ни одному футболисту. Он был признан лучшим футболистом XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, World Soccer и France Football, а также лучшим спортсменом XX века по версии МОК.

За сборную Бразилии Пеле забил 77 голов в 92 играх (с 1957 по 1971 год). Его рекорд продержался более 50 лет и только недавно был повторён Неймаром.