Аномальная жара в Европе спровоцировала значительное падение цены на газ

В понедельник утром в Нидерландах цены на природный газ по контрактам TTF стоили 70,30 евро за мегаватт-час. Такая низкая цена за газ в последний раз в Европе была зафиксирована в феврале прошлого года - незадолго до начатой Россией войны в Украине.

Чуть позже цены на газ выросли, достигнув отметки 73 евро. В целом, с начала декабря цены на природный газ снизились в среднем в два раза. Рекорды цен были достигнуты летом, когда цены достигли 345 евро за мегаватт-час. Такой рост цен объяснялся прекращением поставок российского газа.

Потребление природного газа в Европе, учитывая нетипично высокую температуру воздуха, уменьшается. Например, в Германии Новый год был встречен с тепловыми рекордами - местами температура воздуха приблизилась к отметке +20 градусов. Немецкая метеорологическая служба сообщила, что это было самое теплое 1 января в истории Германии. На снижение цен повлияло то, что все больше энергии в Европе получают от ветряных парков.